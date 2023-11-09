Тренер «Зенита» — о конфликте с Дзюбой на матче с «Локо»: «Игровой момент. Там было много эмоций»

Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» рассказал о конфликте с форвардом «Локомотива» (1:2) Артемом Дзюбой в матче 9-го тура РПЛ.

— На матче с «Локомотивом» произошел неприятный эпизод. Есть видео, где вы эмоционально выясняете отношения с Артемом Дзюбой. Что он от вас хотел?

— Я не знаю, просто игровой момент. Там было много эмоций: мы проиграли в матче, в котором не должны были проигрывать. Не вижу ничего страшного. Честно говоря, там ничего не слышно и не понятно было.