Виллаш-Боаш заявил, что Кокорин способен добиться успехов в «Фиорентине»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который сейчас работает в «Марселе», прокомментировал «СЭ» переход Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

«Мне Кокорин как игрок очень нравится. Он умеет находить моменты и быстро освобождается от опеки. Думаю, это поможет «Фиорентине». Он способен добиться там успехов, но это также будет зависеть от того, как он адаптируется к своему первому опыту игры за пределами России», — заявил португальский специалист.

Нападающий московского «Спартака» сообщил в четверг, 21 января, что готовится перейти в итальянскую команду «Фиорентина». По словам 29-летнего спортсмена, он уже общался с главным тренером команды Чезаре Пранделли.

Кокорин должен заключить контракт с «фиалками» на 3,5 года. «Фиорентина» предложила «Спартаку» за нападающего 4,5 миллиона евро.

Кокорин присоединился к красно-белым в августе 2020-го в статусе свободного агента. В сезоне-2020/2021 российской премьер-лиги он провел десять матчей и отметился двумя голами.

«Фиорентина» в текущем розыгрыше серии А занимает 18-е место с 18 очками.

(Сергей Федоров)