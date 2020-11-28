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Вилена получил травму в матче «Химки» — «Краснодар»

17:22
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Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена после первого тайма матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» покинул поле в сопровождении врачей.

Он остался лежать на газоне после единоборства с нападающим Владимиром Дядюном. Последний предупреждения от судьи не получил.

Врачи осмотрели 25-летнего голландца, а затем унесли его под руки.

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