Виктория Лопырева высказалась о Собчак и дала ей совет

Посол ФИФА, телеведущая, модель и новоиспеченная мама Виктория Лопырева в интервью "СЭ" рассказала о Дзюбе, Смолове, Кокорине, Собчак, матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией 7 июля и дальнейших планах на будущее.

– Собчак спросила у Смолова в своей программе: "Как одному и тому же человеку может нравиться Ларс фон Триер и фильм "Догвилль" и Виктория Лопырева". Обидно звучит?

– Слушайте, ну, обижаться на Собчак – это смешно. Женщине очень нужен рейтинг, плюс у нее личные какие-то комплексы. Пытается напомнить о себе любыми способами, поэтому то хочет в президенты, то скандалит со Шнуром, да и не только с ним, то идет в баню с Волочковой и роется в грязном белье. Кстати, с фигурой Ксении даже в бане стоило бы прикрыться. Надеюсь, не обидится? Просто совет со стороны.

Полностью интервью Лопыревой