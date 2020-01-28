Виктор Кашшаи: «Меня зовут Виктор Степанович»

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, чем занимается в свободное время. На этом посту он заменил Александра Егорова.

— Какого-то особого хобби, пожалуй, нет, — отметил Кашшаи. — Мое хобби — моя работа. Она занимает все время. На судейство уходят все сутки. Свободного времени не остается. Хорошо если удается посмотреть какой-либо фильм, а не пересматривать матчи и изучать видеонарезки. Но думаю, в ближайшие недели времени на фильмы у меня не будет.

— Ваш отец тоже был судьей.

— Да.

— Как его зовут?

— Иштван. Степан по-русски. Получается, что меня зовут Виктор Степанович Кашшаи. (улыбается)

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