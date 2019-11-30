Виктор Гончаренко: «Я чувствовал, что серия неудач давит на команду»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью пресс-службе клуба перед матчем с «Арсеналом» в чемпионате России рассказал о первой половине сезона. Также он оценил состояние команды.

— Близится зимняя пауза. Как оцените прошедшую часть сезона?

— Полагаю, какие-то итоги можно будет подвести только после 12 декабря. Пока еще идут официальные матчи, и нам очень важно завершить год на мажорной ноте. Постараемся выступить удачно, набрать как можно больше очков и с хорошим настроением уйти в отпуск. Это главная задача на данный момент. Потом спокойно оценим, что нам удалось за этот период, а что — нет.

— В конце сентября ЦСКА после крупной победы в Екатеринбурге стал единоличным лидером премьер-лиги. Ожидали такого поворота событий?

— Мы очень спокойно на это отреагировали. Не заглядывали ежедневно в таблицу, чтобы полюбоваться нашим турнирным положением, поскольку прекрасно понимали: речь идет всего лишь о промежуточном результате. Чемпионат длинный, каждый тур может внести изменения. Тем более, у ЦСКА большие победные традиции, в клубе привыкли к успехам. Иными словами, на команду это не повлияло. У нас всегда рабочее настроение, футболисты полностью сознают, что вся борьба впереди. Возможно, соперники стали к нам по-другому относиться. С другой стороны, на ЦСКА любая команда настраивается очень серьезно.

— К сожалению, октябрь получился для армейцев очень неудачным. Удалось разобраться в причинах?

— Я уже говорил, что дебютный сезон нашей обновленной команды, особенно первая его часть, во многом прошел на эмоциях. Второй год в такой ситуации всегда таит в себе опасность. К тебе привыкают, стараются найти противоядие. Еще один важный момент — практически все наши основные футболисты сейчас играют на три фронта. Это не только чемпионат России и еврокубки, но еще и различные сборные. Даже на четыре, поскольку мы также продолжаем выступления в Кубке России. Ребята проводят очень много матчей, и в какой-то момент, вполне возможно, наступило эмоциональное перенасыщение.

Некоторые матчи в октябре могли сложиться по-другому. Особенно домашний поединок с «Ференцварошем», в котором мы создали немало голевых моментов и могли снять все вопросы еще до перерыва. Можно также вспомнить встречу с «Динамо». Пусть по движению эта игра получилась для нас неудачной, но и в тот день у нас были все основания рассчитывать на иной результат. При счете 0:0 не забили пенальти.

Как бы то ни было, в сложные моменты очень важно продолжать верить в себя. Безусловно, я чувствовал, что серия неудач давит на команду. Мы не сидели сложа руки. Пытались что-то предпринять — меняли тактику, расположение игроков на поле и так далее. Проводили индивидуальные и коллективные беседы с футболистами. Понимали, что проблемы сами собой не уйдут. При этом не теряли уверенность, что все наладится, и в какой-то момент ситуация действительно начала выправляться.