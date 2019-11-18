Виктор Гончаренко: «Попробуем продлить аренду Лукаса Сантоса»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил будущее в команде бразильского полузащитника Лукаса Сантоса. 20-летний футболист был арендован летом у клуба «Васко да Гама».

— Мы, наверное, попробуем продлить аренду. Не знаю, что получится. Пока — так. У него тяжелая ситуация. Он — молодой парень, и не каждый может быстро адаптироваться. Даже бразилец, эти ребята, наверное, быстрее всех адаптируются к любой стране. Он очень много правильных тактических вещей делает. Другое дело, что всем игрокам тяжело без игровой практики, — сказал Гончаренко. (Александр Рогулев)