Виктор Гончаренко: "Казалось, последний раз побеждали прошлой осенью"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над "Ахматом" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата России.

- Так давно не выигрывали, как будто это было в прошлом году, чуть ли не прошлой осенью, - сказал Гончаренко. - После такой неудачной серии, после болезненного поражения чувствовали себя нервно, принимали неправильные решения порой. Такие победы, на характере, тяжелые, но они очень нужны. (Александр Рогулев)

ЦСКА поднялся на 4-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков.

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