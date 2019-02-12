Виктор Гончаренко: "Если футболист невнимателен или повторяет одни и те же ошибки – могу отправить его с тренировки"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему тактика скучна для футболистов и по каким причинам он может отправить игрока с занятия.

– Если отрабатываются какие-то тактические элементы, это особенно важно. Тактика всегда скучна для футболистов. Они понимают, что это надо, но когда начинаешь говорить о тактике без игровой ситуации, это всегда очень скучно. Если футболист невнимателен, не слушает или повторяет одни и те же ошибки, тогда берегись, - сказал специалист в эфире канала "Россия 24". - Если даже мои слова не дойдут, а они могут быть в абсолютно разной форме быть, то могу футболиста просто отправить с тренировки и поставить на его место кого-то другого. Это всех мотивирует. Здесь должно быть абсолютное внимание и концентрация.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь