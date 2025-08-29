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«Терзался, ждал, смотрел на часы». Как Лев Яшин смотрел эротический канал в Италии

Юрий Голышак
Обозреватель
Лев Яшин.
Фото Игорь Уткин

Видеооператор сборной СССР Евгений Маликов в интервью «СЭ» рассказал пикантную историю о просмотре эротического кино.

— 1980 год. Бесков — главный тренер сборной. Готовимся к московской Олимпиаде. Отправились на сбор в Коверчиано, там база сборной Италии. В полночь у итальянцев врубается эротический канал.

— Эротический? Или пожестче?

— Да ну, эротика в чистом виде. Еще и видно плохо. «Эммануэль» — это жестко по сравнению с тем, что нам показывали. Грудь — да. Ниже — нет. Лежит баба на пляже голая по пояс, вот и вся эротика...

— Тогда я сохраняю спокойствие.

— Как дело к вечеру, Лев Иванович Яшин терзается, смотрит на часы: «Женя, ну скоро у нас там шворкина контора?!»

— Как-как?

— Называл эти показы «шворкина контора». Полночь только близится — а мы уже все по креслам расселись, ждем!

— По номерам?

— В холле. Телевизор-то один на всех! Вот сидим с Львом Ивановичем, «шворкину контору» смотрим. В программе написано, что в полночь начинают. Включаем, рассаживаемся — а они рекламу запускают минут на сорок. Зеваем, засыпаем!

— Обманывают трудового человека.

— Но всегда дотягивали, дожидались.

— Смотрели с большим интересом?

— А то!.. Обычно сидели мы вдвоем с Яшиным. Еще Алик Соколов заглядывал, массажист. Вот эта троица железно собиралась. Но Алик отбегал, у него в это время работа. Оставались мы с Львом Ивановичем, два рыбака.

— Бесков не присоединялся?

— Нет. Как-то думаю — а не попробовать ли мне все записать на видеомагнитофон? Дело непростое для 1980 года. Но если ты хороший технарь — разберешься.

— Надеюсь, разобрались?

— Низкочастотного входа на задней крышке телевизора нет. Я ее отвинчиваю, нахожу выход под фото и видео. Подключаю проводком к своему блоку — и получасовую кассетку туда. Что-то накрутилось. Назавтра повторяю фокус. С точки зрения техники это был подвиг. Качество ужасное, мало что видно. Мне было интересно — получится ли?

— А дальше начались приключения?

— Вот именно. Привез эту кассету в СССР. Засунул к кассетам с футболом и АББой, чтоб таможня не докопалась. Попробуй найди. Но эту кассету на сборы не таскал ни-ког-да. Чтоб кому-то из футболистов показать — в мыслях не было. Но однажды сделал глупость!

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— Показали Гаврилову?

— Что там Гаврилову — Бескову!

— Какой кошмар.

— Приехал к нему в гости, кассету взял с собой. Была Лера, зять Володя Федотов. Это 1982 год, наверное. Включили.

— Валерия Николаевна обомлела от первых кадров?

— Да бросьте. Чему там удивляться-то? Чего она не видела — как голые девки бегают по пляжу? Да еще с прикрытым низом? Взрослые люди!

— Вы правы. Неизвестно, что они сами смотрели вечерами. Но зачем вы показывали?

— Дурак был! Серега Хусаинов ко мне относился всегда с уважением, просто прекрасно. Но говорил — «а, наивняк». Я действительно был наивный такой, всем верил. Самое обидное, я терпеть не мог все эти эротические кассеты. Ничего в них интересного нет. Проходит еще какое-то время. Юрка Гаврилов меня буквально в охапку взял, потащил к себе в комнату: «Пошли, по музыке есть разговор...» Я случайно схватил эту кассету с легким сексом. Ну и поставил. Еще картинки нет, только музыка пошла — в дверь стук.

— Вы были с Гавриловым вдвоем?

— Еще кто-то из ребят сидел. Пацаны мне шепчут: «Не открывай, не открывай...» Но я встал, отворил. На пороге Бесков. Взглядом пробежался по комнате, по каждому из нас. Выдавил: «Та-а-к...» На экране музыка, никакой натуры. Но сразу смекнул, что это за закрытый показ. Открутил назад в голове, как я к нему в гости на Маяковку приходил и что демонстрировал.

— Что-то сказали?

— Выдавливаю: «Я им ничего не показывал!» Ну и все. Так Гаврилов до сих пор смеется: «Ты зачем нам секс крутил?»

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Лев Яшин
Евгений Маликов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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