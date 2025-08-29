«Терзался, ждал, смотрел на часы». Как Лев Яшин смотрел эротический канал в Италии
Видеооператор сборной СССР Евгений Маликов в интервью «СЭ» рассказал пикантную историю о просмотре эротического кино.
— 1980 год. Бесков — главный тренер сборной. Готовимся к московской Олимпиаде. Отправились на сбор в Коверчиано, там база сборной Италии. В полночь у итальянцев врубается эротический канал.
— Эротический? Или пожестче?
— Да ну, эротика в чистом виде. Еще и видно плохо. «Эммануэль» — это жестко по сравнению с тем, что нам показывали. Грудь — да. Ниже — нет. Лежит баба на пляже голая по пояс, вот и вся эротика...
— Тогда я сохраняю спокойствие.
— Как дело к вечеру, Лев Иванович Яшин терзается, смотрит на часы: «Женя, ну скоро у нас там шворкина контора?!»
— Как-как?
— Называл эти показы «шворкина контора». Полночь только близится — а мы уже все по креслам расселись, ждем!
— По номерам?
— В холле. Телевизор-то один на всех! Вот сидим с Львом Ивановичем, «шворкину контору» смотрим. В программе написано, что в полночь начинают. Включаем, рассаживаемся — а они рекламу запускают минут на сорок. Зеваем, засыпаем!
— Обманывают трудового человека.
— Но всегда дотягивали, дожидались.
— Смотрели с большим интересом?
— А то!.. Обычно сидели мы вдвоем с Яшиным. Еще Алик Соколов заглядывал, массажист. Вот эта троица железно собиралась. Но Алик отбегал, у него в это время работа. Оставались мы с Львом Ивановичем, два рыбака.
— Бесков не присоединялся?
— Нет. Как-то думаю — а не попробовать ли мне все записать на видеомагнитофон? Дело непростое для 1980 года. Но если ты хороший технарь — разберешься.
— Надеюсь, разобрались?
— Низкочастотного входа на задней крышке телевизора нет. Я ее отвинчиваю, нахожу выход под фото и видео. Подключаю проводком к своему блоку — и получасовую кассетку туда. Что-то накрутилось. Назавтра повторяю фокус. С точки зрения техники это был подвиг. Качество ужасное, мало что видно. Мне было интересно — получится ли?
— А дальше начались приключения?
— Вот именно. Привез эту кассету в СССР. Засунул к кассетам с футболом и АББой, чтоб таможня не докопалась. Попробуй найди. Но эту кассету на сборы не таскал ни-ког-да. Чтоб кому-то из футболистов показать — в мыслях не было. Но однажды сделал глупость!
— Показали Гаврилову?
— Что там Гаврилову — Бескову!
— Какой кошмар.
— Приехал к нему в гости, кассету взял с собой. Была Лера, зять Володя Федотов. Это 1982 год, наверное. Включили.
— Валерия Николаевна обомлела от первых кадров?
— Да бросьте. Чему там удивляться-то? Чего она не видела — как голые девки бегают по пляжу? Да еще с прикрытым низом? Взрослые люди!
— Вы правы. Неизвестно, что они сами смотрели вечерами. Но зачем вы показывали?
— Дурак был! Серега Хусаинов ко мне относился всегда с уважением, просто прекрасно. Но говорил — «а, наивняк». Я действительно был наивный такой, всем верил. Самое обидное, я терпеть не мог все эти эротические кассеты. Ничего в них интересного нет. Проходит еще какое-то время. Юрка Гаврилов меня буквально в охапку взял, потащил к себе в комнату: «Пошли, по музыке есть разговор...» Я случайно схватил эту кассету с легким сексом. Ну и поставил. Еще картинки нет, только музыка пошла — в дверь стук.
— Вы были с Гавриловым вдвоем?
— Еще кто-то из ребят сидел. Пацаны мне шепчут: «Не открывай, не открывай...» Но я встал, отворил. На пороге Бесков. Взглядом пробежался по комнате, по каждому из нас. Выдавил: «Та-а-к...» На экране музыка, никакой натуры. Но сразу смекнул, что это за закрытый показ. Открутил назад в голове, как я к нему в гости на Маяковку приходил и что демонстрировал.
— Что-то сказали?
— Выдавливаю: «Я им ничего не показывал!» Ну и все. Так Гаврилов до сих пор смеется: «Ты зачем нам секс крутил?»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1