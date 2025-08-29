«Терзался, ждал, смотрел на часы». Как Лев Яшин смотрел эротический канал в Италии

Видеооператор сборной СССР Евгений Маликов в интервью «СЭ» рассказал пикантную историю о просмотре эротического кино.

— 1980 год. Бесков — главный тренер сборной. Готовимся к московской Олимпиаде. Отправились на сбор в Коверчиано, там база сборной Италии. В полночь у итальянцев врубается эротический канал.

— Эротический? Или пожестче?

— Да ну, эротика в чистом виде. Еще и видно плохо. «Эммануэль» — это жестко по сравнению с тем, что нам показывали. Грудь — да. Ниже — нет. Лежит баба на пляже голая по пояс, вот и вся эротика...

— Тогда я сохраняю спокойствие.

— Как дело к вечеру, Лев Иванович Яшин терзается, смотрит на часы: «Женя, ну скоро у нас там шворкина контора?!»

— Как-как?

— Называл эти показы «шворкина контора». Полночь только близится — а мы уже все по креслам расселись, ждем!

— По номерам?

— В холле. Телевизор-то один на всех! Вот сидим с Львом Ивановичем, «шворкину контору» смотрим. В программе написано, что в полночь начинают. Включаем, рассаживаемся — а они рекламу запускают минут на сорок. Зеваем, засыпаем!

— Обманывают трудового человека.

— Но всегда дотягивали, дожидались.

— Смотрели с большим интересом?

— А то!.. Обычно сидели мы вдвоем с Яшиным. Еще Алик Соколов заглядывал, массажист. Вот эта троица железно собиралась. Но Алик отбегал, у него в это время работа. Оставались мы с Львом Ивановичем, два рыбака.

— Бесков не присоединялся?

— Нет. Как-то думаю — а не попробовать ли мне все записать на видеомагнитофон? Дело непростое для 1980 года. Но если ты хороший технарь — разберешься.

— Надеюсь, разобрались?

— Низкочастотного входа на задней крышке телевизора нет. Я ее отвинчиваю, нахожу выход под фото и видео. Подключаю проводком к своему блоку — и получасовую кассетку туда. Что-то накрутилось. Назавтра повторяю фокус. С точки зрения техники это был подвиг. Качество ужасное, мало что видно. Мне было интересно — получится ли?

— А дальше начались приключения?

— Вот именно. Привез эту кассету в СССР. Засунул к кассетам с футболом и АББой, чтоб таможня не докопалась. Попробуй найди. Но эту кассету на сборы не таскал ни-ког-да. Чтоб кому-то из футболистов показать — в мыслях не было. Но однажды сделал глупость!

— Показали Гаврилову?

— Что там Гаврилову — Бескову!

— Какой кошмар.

— Приехал к нему в гости, кассету взял с собой. Была Лера, зять Володя Федотов. Это 1982 год, наверное. Включили.

— Валерия Николаевна обомлела от первых кадров?

— Да бросьте. Чему там удивляться-то? Чего она не видела — как голые девки бегают по пляжу? Да еще с прикрытым низом? Взрослые люди!

— Вы правы. Неизвестно, что они сами смотрели вечерами. Но зачем вы показывали?

— Дурак был! Серега Хусаинов ко мне относился всегда с уважением, просто прекрасно. Но говорил — «а, наивняк». Я действительно был наивный такой, всем верил. Самое обидное, я терпеть не мог все эти эротические кассеты. Ничего в них интересного нет. Проходит еще какое-то время. Юрка Гаврилов меня буквально в охапку взял, потащил к себе в комнату: «Пошли, по музыке есть разговор...» Я случайно схватил эту кассету с легким сексом. Ну и поставил. Еще картинки нет, только музыка пошла — в дверь стук.

— Вы были с Гавриловым вдвоем?

— Еще кто-то из ребят сидел. Пацаны мне шепчут: «Не открывай, не открывай...» Но я встал, отворил. На пороге Бесков. Взглядом пробежался по комнате, по каждому из нас. Выдавил: «Та-а-к...» На экране музыка, никакой натуры. Но сразу смекнул, что это за закрытый показ. Открутил назад в голове, как я к нему в гости на Маяковку приходил и что демонстрировал.

— Что-то сказали?

— Выдавливаю: «Я им ничего не показывал!» Ну и все. Так Гаврилов до сих пор смеется: «Ты зачем нам секс крутил?»