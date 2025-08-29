Источник: «Ред Булл» не разрешит своему клубу продать Джона Джона в «Зенит»

«Ред Булл» не разрешит «Ред Булл Брагантино» продать полузащитника Джона Джона в «Зенит» из-за санкций, сообщает Globo.

По информации источника, «Ред Булл» не хочет вести переговоры с российской стороной. Ранее компания заблокировала переговоры между бразильским клубом и ЦСКА по трансферу защитника Жуниньо Капишабы.

26 августа ESPN сообщал, что сине-бело-голубые отправили предложение по Джону Джону. Отмечалось, что сам футболист положительно относится к возможному переезду в Россию.

В этом сезоне на счету 22-летнего бразильца 36 матчей, в которых он забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.