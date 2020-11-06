Ветеран «Спартака» Самохин госпитализирован с онкологическим заболеванием
Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Виктор Самохин сообщил, что у него обнаружена онкология, в данный момент врачи решают вопрос об операции, информирует РИА «Новости».
«Нашли онкологию в пищеводе, желудке, в общем, в желудочно-кишечном тракте. Прохожу обследования, процедуры и все остальные вещи. Нахожусь в госпитале Бакулева, врачи решают, делать операцию или нет, они не знают, выдержит ли сердце. Сказали, что операция очень сложная. Еще пару недель нужно проходить все процедуры. Пока в «Спартаке» об этом никто не знает», — сказал Самохин.
Самохин, которому в январе исполнится 67 лет, выступал за «Спартак» в 1973-1981 годах и провел более 200 матчей, в 1979 году становился чемпионом СССР, еще трижды выигрывал серебряные медали первенства. По окончании карьеры футболиста стал тренером, в 1996-2002 годах был помощником Олега Романцева в «Спартаке» и шесть раз выиграл чемпионат России. Позднее работал тренером в академии красно-белых. В последние годы Самохин играет за команду ветеранов «Спартака».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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