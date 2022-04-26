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«Профессионал высочайшего уровня». Семин — о назначении Брейдо в ЦСКА

Юрий Семин назвал Кирилла Брейдо профессионалом высочайшего уровня
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение бывшего сотрудника железнодорожников Кирилла Брейдо на пост директора по коммуникациям ЦСКА.

«Он чемпион страны. Это профессионал высочайшего уровня. Он всегда профессионально относился к своему делу», — сказал Семин «СЭ».

Ранее Брейдо занимал должность директора по связям с общественностью и клубных медиа «Локомотива». Он покинул клуб в марте 2021 года.

ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Юрий Семин
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 - : -
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