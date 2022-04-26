«Профессионал высочайшего уровня». Семин — о назначении Брейдо в ЦСКА
Юрий Семин назвал Кирилла Брейдо профессионалом высочайшего уровня
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение бывшего сотрудника железнодорожников Кирилла Брейдо на пост директора по коммуникациям ЦСКА.
«Он чемпион страны. Это профессионал высочайшего уровня. Он всегда профессионально относился к своему делу», — сказал Семин «СЭ».
Ранее Брейдо занимал должность директора по связям с общественностью и клубных медиа «Локомотива». Он покинул клуб в марте 2021 года.
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|5
|7
|38-25
|47
|
4
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|4
|8
|42-29
|46
|
5
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|
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|
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|
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|7
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|28
|
13
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|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
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|25-52
|21
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|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
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Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
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|1
|3
|
|
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Краснодар
|15
|1
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