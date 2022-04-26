Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение бывшего сотрудника железнодорожников Кирилла Брейдо на пост директора по коммуникациям ЦСКА.

«Он чемпион страны. Это профессионал высочайшего уровня. Он всегда профессионально относился к своему делу», — сказал Семин «СЭ».

Ранее Брейдо занимал должность директора по связям с общественностью и клубных медиа «Локомотива». Он покинул клуб в марте 2021 года.