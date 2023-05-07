Лыжница Степанова обнаженным фото поздравила «Зенит» с чемпионством

Российская лыжница Вероника Степанова поздравила «Зенит» с победой в чемпионате России-2022/23.

Девушка опубликовала фотографию с обнаженной спиной и футболкой сине-бело-голубых с подписью: «Мы с тобой, «Зенит», мы с тобой!»

7 мая «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Команда 5-й раз подряд взяла трофей. С учетом СССР, «Зенит» в 10-й раз стал чемпионом.