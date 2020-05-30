Вернблум признался, что был напуган, когда переходил в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, ныне выступающий за ПАОК, вспомнил, как переходил в московский клуб зимой 2012 года.

— Когда я подписал контракт, я был напуган, — сказал в интервью YouTube-каналу ЦСКА Вернблум. — На Западе, как бы это сказать... Не всегда отзываются о России хорошо, поэтому у меня были опасения. Тем не менее, когда я приехал, почти сразу же поменял свою точку зрения. В ЦСКА я был счастлив на протяжении всего времени. Этот клуб невозможно не полюбить.

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. Вместе с красно-синими швед трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок России и один раз — Кубок страны.