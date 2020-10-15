Вендел: «Меня отлично приняли в «Зените»

Новичок «Зенита», полузащитник Вендел поделился впечатлениями от перехода в команду из Санкт-Петербурга.

— Чувствую себя отлично, меня очень хорошо приняли в команде, — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Вендела. — Это поможет мне скорее адаптироваться здесь. Очень рад своей первой тренировке в «Зените»!

— Вы прилетели ночью, и на видео было заметно, что вам довольно прохладно. Как вам погода?

— Немного непривычный климат, холоднее, чем в Португалии. Когда вышел из аэропорта, подул очень холодный ветер, и я подумал: «Уфф, ну и мороз!». Но ничего, я быстро привыкну к этому.

— В «Зените» играли и продолжают играть многие бразильские футболисты. Консультировались ли вы с кем-нибудь перед переходом?

— Да, я переписывался с Малкомом, задавал ему вопросы о команде, клубе. И он рассказал мне много хорошего о «Зените». Сегодня, в свой первый день здесь, начинаю в этом убеждаться!

— Почему вы выбрали 20-й номер?

— Я всегда играл под 37-м номером, но мне сказали, что в «Зените» он занят, поэтому взял 20-й.

— Уже на следующей неделе «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов. Как ваше функциональное состояние?

— Думаю, я в хорошей форме. Но буду работать на тренировках еще больше, чтобы быть максимально готовым помочь команде в Лиге чемпионов.

— Закончим по-настоящему серьезным вопросом. Нашим болельщикам очень понравились ваши усы, но вы приехали с густой растительностью на всем лице! Когда останутся только усы?

— Даже не знаю, что ответить! Думаю, усы скоро вернутся, и я буду ходить с ними, раз они так знамениты.

«Зенит» объявил о подписании пятилетнего контракта с хавбеком «Спортинга» 6 октября. В прошлом сезоне чемпионата Португалии Вендел сыграл 28 матчей и забил три гола.