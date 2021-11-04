Ведущие спортивные клубы Нижнего Новгорода создали единую форму к 800-летию города

Ведущие спортивные клубы Нижнего Новгорода — ФК «Нижний Новгород», ХК «Торпедо», БК «Нижний Новгород» создали единую айдентику к 800-летию города.

«В фирменном стиле используются изображения трех главных площадок, известных далеко за пределами Нижнего и ассоциирующихся с ним: Кремля — сердца города, несокрушимого бастиона, Чкаловской лестницы — символа стремления и движения вперед, Стрелки — места силы города, с которого все началось, где сливается энергия разных стихий», — говорится в описании проекта.

Реализация проекта приурочена к 4 ноября, Дню народного единства.