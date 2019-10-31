Вдова Яшина поблагодарила «Динамо» за мероприятия в честь 90-летия со дня рождения футболиста

Вдова легендарного советского вратаря Льва Яшина Валентина поблагодарила «Динамо» за организацию памятных мероприятий в честь 90-летия со дня рождения футболиста. Лично она не смогла принять в них участие, но читала об этом статьи и смотрела репортажи по телевидению.

— Большое спасибо любимому «Динамо» за организацию мероприятий, посвящённых 90-летию со дня рождения Льва, — цитирует Валентину Тимофеевну. — По-моему, всё прошло просто отлично! Да и команда заиграла в последних матчах лучше. Поэтому хотела бы обратиться к ней. Ребята, я за вас так болею! Уверена, вы всё сможете — силы у вас есть, главное, верьте в себя. Я вам желаю обязательно выиграть в ближайшем матче! Уверена, что так будет, и вы порадуете нас, болельщиков. Желаю вам побед, мои динамовцы! Вообще, вы хорошо играете последние матчи, только голов не много... Соберитесь! Желаю удачи Кириллу Новикову и его помощникам, всей команде, а также передаю отдельный персональный привет Антону Шунину. Целую ручки, чтобы победили! Всем ветеранам здоровья! Сама я чувствую себя хорошо и надеюсь в скором времени всё же выбраться на новый стадион «Динамо».