Василий Кикнадзе: «Семин консерватор. Черчесов сказал, что Баринов должен был играть раньше»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью Владимиру Стогниенко для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что консервативный характер экс-главного тренера красно-зеленых Юрия Семина мог привести к неудачной концовке прошлого года, когда железнодорожники потерпели 8 поражений.

— Молодых игроков в составе «Локо» могло быть и больше, — сказал Кикнадзе. — Вот про Баринова могу сказать. Два года уже мог быть Баринов. Станислав Черчесов все время с вопросом ко мне обращается: «Ты видишь, как Баринов играет? Он ведь у вас уже два года мог бы играть». Юрий Павлович — консерватор. Это и плюс, и минус. В этой оживленной полемике, которая идет без нашего участия достаточно долго, воспринимают, что есть вражда, конкуренция... С моей стороны ничего этого точно нет, как и желания чего-то доказать, кто бал правит.

Юрий Павлович консерватор в том смысле слова, что ему удобнее работать с игроками, которых он хорошо знает и доверяет. Возможно, это одна из причин, что мы концовку прошлого года отыграли в неудачном формате. У нас там было 11 игр. 8 поражений, 2 ничьих и только одна победа — над «Тамбовом». И то она тяжелая была — 3:2. При этом в двух итоговых матчах Лиги чемпионов, мягко говоря, был не тот футбол, который хотелось видеть. У меня больше вопросов по «Байеру» домашнему, где все решалось. Мы там ничего не показали.