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Василий Кикнадзе: «Работать гендиректором «Локомотива» не надоело, потому что есть драйв»

17:21
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил журналистам, что ему не надоело работать генеральным директором клуба.

— Работа тяжелая, но не надоела. Потому что большой драйв, — сказал Кикнадзе.

— Будете продолжать?

— А вы надеетесь, что ... (смеется). Нет пока оснований (для ухода с должности. — Прим. «СЭ»).

Кикнадзе был назначен генеральным директором «Локомотива» в декабре 2018 года. (Арман Мкртчян)

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