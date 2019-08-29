Василий Кикнадзе: «Новый лимит на легионеров более жесткий, чем предыдущий»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью «Известиям» отметил, что новый лимит на легионеров жестче прежнего.

— Насколько новый лимит на легионеров (8 иностранцев + 17 россиян в заявке), который вступит в силу со следующего сезона, повлиял на трасферную кампанию «Локомотива»?

— Повлиял, и мне кажется, что новый лимит более жесткий, чем предыдущий. Хорошо это или плохо, посмотрим. Например, можно наблюдать за ситуацией, которая сейчас в «Краснодаре». Любая травма или красная карточка иностранного игрока может привести к серьезным изменениям в составе. С другой стороны, это серьнзный стимул подтягивать собственных российских игроков, которые были бы готовы выйти на замену в случае необходимости. Понятно, что одной восьмеркой отыграть весь сезон физически невозможно, нужно готовить замену.

— В большинстве клубов, в том числе и вашем, есть легионеры, чьи контракты действуют дольше, чем до следующего сезона...

— У нас нет проблем по лимиту на иностранцев. Посмотрите внимательнее. Мы твердо знаем, что будем делать в следующем году, с учетом этого принимали решения в этом. У нас нет перебора.

— Все-таки не кажется ли вам, что нужен был какой-то переходный период на новый сезон?

— Первое — после драки кулаками не машут. Второе — мы как клуб неоднократно говорили, что лимит лучше отменить вообще. Третье — если решение принято, то его надо выполнять хотя бы на следующий сезон, и смотреть, что из этого получится. И по его итогам думать, что делать через год. Будет тяжело, и не только нам — в этом у меня сомнений нет.

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