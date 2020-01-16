Василий Кикнадзе: «Не планируем проводить у себя на стадионе большие концерты, но хотели бы»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью «Известиям» отметил, что клуб пока не планирует сдавать стадион в аренду.

— Рассматривается ли вариант со сдачей в аренду стадиона для крупных концертов, как это делают ЦСКА, «Спартак» и «Зенит»?

— Рассматриваются. Но это не самое простое решение — есть серьезные риски повредить газон. Так что по состоянию на сегодня: мы не планируем проводить у себя на стадионе большие концерты, но хотели бы. Возможно, будут какие-то активности на трибунах, как весной прошлого года на премьере финальной серии «Игры престолов». Может быть, кое-что будет летом, но пока ничего подписанного нет.

— Это как-то связано с показом матчей чемпионата Европы?

— Да, есть одна идея, но она пока находится на стадии обсуждения.