Василий Кикнадзе назвал цену, за которую "Локомотив" может продать Миранчуков

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал интерес других клубов к полузащитникам команды Антону и Алексею Миранчукам.

– Бюджет "Локомотива" на следующий сезон будет средний. Цифр не назову. Не выдающийся. Меньше, чем в этом сезоне.

– Есть интерес у других клубов к Миранчукам?

– Есть. Но они основа команды и мы на них рассчитываем. Должно быть мегазаоблачное предложение, чтобы мы его рассмотрели.

– 20-25 миллионов?

– Это не мегазаоблачная цифра. Сегодня они эти деньги стоят. У них все еще впереди. (Арман Мкртчян)

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