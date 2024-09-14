Президент «Оренбурга»: «Химки» не отдают нам часть денег за трансфер Лукаса Веры»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что «Химки» пока не выплатили оренбуржцам всю сумму за трансфер аргентинца Лукаса Веры.

«Лукас не перешел в «Локомотив», потому что нас на тот момент не устроил формат платежей за переход футболиста. Доволен ли я переходом аргентинца в «Химки»? Надо спрашивать у самого подмосковного клуба, но я пока недоволен этим переходом. «Химки» не отдают нам часть денег за трансфер футболиста, у них возникли какие-то проблемы. Так что если оценивать этот переход, то пока я им недоволен — деньги на наш счет не поступили», — цитирует Sport24 Еремякина.