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Президент «Оренбурга»: «Химки» не отдают нам часть денег за трансфер Лукаса Веры»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что «Химки» пока не выплатили оренбуржцам всю сумму за трансфер аргентинца Лукаса Веры.

«Лукас не перешел в «Локомотив», потому что нас на тот момент не устроил формат платежей за переход футболиста. Доволен ли я переходом аргентинца в «Химки»? Надо спрашивать у самого подмосковного клуба, но я пока недоволен этим переходом. «Химки» не отдают нам часть денег за трансфер футболиста, у них возникли какие-то проблемы. Так что если оценивать этот переход, то пока я им недоволен — деньги на наш счет не поступили», — цитирует Sport24 Еремякина.

 

Источник: Sport24
Лукас Вера
Футбол
ФК Оренбург
ФК Химки
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