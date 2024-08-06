Андрей Аршавин: «Золотые медали прикреплены к Петербургу, зачем их везти туда?»
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил шансы петербургского клуба завоевать золотые медали РПЛ по итогам нынешнего сезона.
«Еще рано говорить, но «Зенит» выглядит хорошо. Мне пока трудно говорить, даже по очкам нет отрыва. Еще все может измениться — впереди 12 месяцев еще играть», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».
По итогам 3-х туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками. Петербургский клуб одержал 3 победы с разницей мячей 13-0.
Источник: «РБ Спорт»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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