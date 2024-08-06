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Сегодня, 19:12

Андрей Аршавин: «Золотые медали прикреплены к Петербургу, зачем их везти туда?»

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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил шансы петербургского клуба завоевать золотые медали РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Еще рано говорить, но «Зенит» выглядит хорошо. Мне пока трудно говорить, даже по очкам нет отрыва. Еще все может измениться — впереди 12 месяцев еще играть», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

По итогам 3-х туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками. Петербургский клуб одержал 3 победы с разницей мячей 13-0.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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