«Вас было отлично слышно!» «Спартак» поблагодарил болельщиков за поддержку в дерби
22:48
«Спартак» поблагодарил болельщиков в матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА (1:3). Ранее стало известно, что на игру не будут пускать фанатов в атрибутике «Спартака».
«Нам нельзя запретить поддерживать любимую команду! Даже со всеми ограничениями на территории соперника!
Вас было отлично слышно, красно-белые! До встречи в среду", — говорится в сообщении «Спартака» в Twitter.
Нам нельзя запретить поддерживать любимую команду! Даже со всеми ограничениями на территории соперника ??— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 13, 2020
Вас было отлично слышно, красно-белые! До встречи в среду ??? pic.twitter.com/HRrk1R5V1p