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«Вас было отлично слышно!» «Спартак» поблагодарил болельщиков за поддержку в дерби

22:48
Болельщики &quot;Спартака&quot;. Фото ФК «Спартак»
Болельщики &quot;Спартака&quot;. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» поблагодарил болельщиков в матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА (1:3). Ранее стало известно, что на игру не будут пускать фанатов в атрибутике «Спартака».

«Нам нельзя запретить поддерживать любимую команду! Даже со всеми ограничениями на территории соперника!

Вас было отлично слышно, красно-белые! До встречи в среду", — говорится в сообщении «Спартака» в Twitter.

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