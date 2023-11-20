Варламов: «Если отталкиваться от возможностей, ЦСКА должен быть в тройке»

Бывший защитник ЦСКА Евгений Варламов поделился мнением о выступлении армейцев в первом круге. После 15 туров красно-синие занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками — столько же у «Динамо» на четвертой строчке и у «Крыльев» — на шестой.

«ЦСКА радует своими показателями, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Варламова. — Плюс в команде поддерживают молодых ребят из академии ЦСКА, которым дают игровое время. В первой команде всегда в приоритете результат. Те игроки, которые, на взгляд главного тренера, готовы и могу сделать результат, и выходят. Чалова отмечу в атаке. Он сейчас разыгрался. На него все надеялись, и он начал забивать. Мне также понравился Файзуллаев. Очень хорошее приобретение. Парень интересный. А так, каждый футболист выстреливает в отдельных матчах. Но нет такого, чтобы кто-то стабильно показывал результат на протяжении нескольких матчей».

Также ветеран ЦСКА ответил на вопрос, на что способна команда в этом сезоне.

«Результат идет от стабильности. Если получается выдать хорошую серию хотя бы из пяти матчей, то команда сразу влетает в первую тройку. Если будут победы, то ЦСКА финиширует в тройке. Именно в тройке должна быть команда, если отталкиваться от ее возможностей. Семь ничьих? Можно и в этом найти позитив, ведь поражений было мало. Главное — не проигрывать. А так, команда цепляется, потихоньку набирает очки», — сказал Варламов.