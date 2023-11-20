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Варламов: «Если отталкиваться от возможностей, ЦСКА должен быть в тройке»

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Бывший защитник ЦСКА Евгений Варламов поделился мнением о выступлении армейцев в первом круге. После 15 туров красно-синие занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками — столько же у «Динамо» на четвертой строчке и у «Крыльев» — на шестой.

«ЦСКА радует своими показателями, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Варламова. — Плюс в команде поддерживают молодых ребят из академии ЦСКА, которым дают игровое время. В первой команде всегда в приоритете результат. Те игроки, которые, на взгляд главного тренера, готовы и могу сделать результат, и выходят. Чалова отмечу в атаке. Он сейчас разыгрался. На него все надеялись, и он начал забивать. Мне также понравился Файзуллаев. Очень хорошее приобретение. Парень интересный. А так, каждый футболист выстреливает в отдельных матчах. Но нет такого, чтобы кто-то стабильно показывал результат на протяжении нескольких матчей».

Также ветеран ЦСКА ответил на вопрос, на что способна команда в этом сезоне.

«Результат идет от стабильности. Если получается выдать хорошую серию хотя бы из пяти матчей, то команда сразу влетает в первую тройку. Если будут победы, то ЦСКА финиширует в тройке. Именно в тройке должна быть команда, если отталкиваться от ее возможностей. Семь ничьих? Можно и в этом найти позитив, ведь поражений было мало. Главное — не проигрывать. А так, команда цепляется, потихоньку набирает очки», — сказал Варламов.

Источник: euro-football.ru
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
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