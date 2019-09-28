Варга назвал российских специалистов, которые готовы работать в Европе. Здесь есть Хохлов

Известный футбольный агент Шандор Варга в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» признался, что наблюдает за российскими специалистами.

Варга считает, что Сергей Семак («Зенит»), Дмитрий Парфенов («Урал»), Валерий Карпин («Ростов») и Дмитрий Хохлов («Динамо») готовы работать в Европе.

— Наблюдаю за Семаком, Парфеновым, Карпиным, даже Хохловым, несмотря на то, что у его команды сейчас сложности, — сказал Варга. — Эти люди готовы тренировать любую команду в Европе, и проблем у них не будет.

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