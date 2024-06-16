Дркушич: «Морено готовит тебя к конкретному сопернику, каждую неделя была новая тактика»

Защитник «Сочи» и сборной Словении Ваня Дркушич поделился мнением об игре команды под руководством Роберта Морено.

«В первую очередь, он сделал упор на профессионализм в клубе. Когда такой специалист приходит, все в команде требуют с себя немного больше. Он изменил стиль игры, стиль тренировок. Больше всего мне понравилась его подготовка к матчам. Он готовит тебя к конкретному сопернику, каждую неделя была новая тактика, новый вид тренировок. Это реально интересно. Он анализировал оппонентов от и до. И я считаю, что во второй части сезона мы показали хорошие результаты, но по итогу не хватило удачи», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».