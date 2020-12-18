Вандерсон положительно оценил дебют «Краснодара» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон поделился мнением о дебюте команды в Лиге чемпионов.

«Лига чемпионов — один из лучших турниров мира. Когда добываешь решающую победу в матче с «Ренном», а потом играешь вничью с одним из топ-клубов Европы, это придает силы и стремление двигаться дальше. Тот уровень, на котором мы провели предыдущие игры, внушает оптимизм. Главное — продолжать упорно работать, и тогда «Краснодар» окажется на том месте в таблице, где и должен быть.

Думаю, для дебюта очень хороший результат. К тому же, на протяжении первой половины турнира не все лидеры были в строю, из-за чего были потеряны очки. Но когда все вернулись, мы показали, на что способен «Краснодар». Если бы с самого начала все были здоровы, история могла сложиться иначе», — приводит слова Вандерсона официальный сайт клуба.

«Краснодар» по итогам группового турнира Лиги чемпионов занял третье место и квалифицировался в 1/16 финала Лиги Европы, где встретится с загребским «Динамо».

Вандерсон в текущем сезоне провел 15 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.