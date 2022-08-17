Валуев заявил, что хотел бы увидеть возвращение Дзюбы в «Зенит»

Депутат Госдумы РФ и болельщик «Зенита» Николай Валуев заявил, что хотел бы увидеть возвращение нападающего Артема Дзюбы в команду из Санкт-Петербурга.

«Конечно, удивлен, что Дзюба до сих пор без клуба. Закончит ли он карьеру? Не факт. Это знает только Артем. Лично я хотел бы видеть Дзюбу в «Зените». Будет здорово, если он вернется, потому что его уход из команды — большая потеря для всех», — приводит «РБ Спорт» слова Валуева.

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. По окончании сезона-2021/22 форвард покинул клуб в связи с истечением срока контракта. 33-летний россиянин все еще является свободным агентом.

На счету Дзюбы 108 голов и 70 результативных передач в 249 матчах за «Зенит».