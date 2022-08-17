«Монтеррей» не ставил ультиматум «Динамо». В ближайшее время трансфер Монтеса будет оформлен

Как стало известно «СЭ», информация об ультиматуме «Монтеррея» по переводу средств от «Динамо» за трансфер защитника Сезара Монтеса до конца недели не соответствует действительности. Ранее об этом сообщали мексиканские СМИ.

Клубы близки к завершению сделки, в данный момент согласовывается финальная сумма сделки и личные условия контракта игрока. Источник из окружения Монтеса заявил, что игрок хочет играть в Москве и полностью готов к переезду в Россию.