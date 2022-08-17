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Сегодня, 14:16

«Монтеррей» не ставил ультиматум «Динамо». В ближайшее время трансфер Монтеса будет оформлен

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Как стало известно «СЭ», информация об ультиматуме «Монтеррея» по переводу средств от «Динамо» за трансфер защитника Сезара Монтеса до конца недели не соответствует действительности. Ранее об этом сообщали мексиканские СМИ.

Клубы близки к завершению сделки, в данный момент согласовывается финальная сумма сделки и личные условия контракта игрока. Источник из окружения Монтеса заявил, что игрок хочет играть в Москве и полностью готов к переезду в Россию.

ФК Монтеррей
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