Валерий Непомнящий: "Слуцкому нужна перезагрузка"

Экс-тренер "Томи" Валерий Непомнящий отметил, что уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА стал своевременным. По его словам, специалисту необходима перезагрузка после семи лет во главе армейцев. Сегодня клуб объявил о том, что матч Лиги чемпионов против "Тоттенхэма", который состоится 7 декабря, станет для Слуцкого последним у руля команды.

- Со стороны тренера скажу, что, как бы это банально ни звучало, сейчас самое время, чтобы произвести перезагрузку, что необходимо каждому из тренеров, - приводит "Р-Спорт" слова Непомнящего. - Семь лет – это большой срок, и Леня прошел его с блеском. Если говорить о его карьере на протяжении этих лет в ЦСКА, то это сплошные плюсы, восклицательные знаки и позитив. За это время команда добилась выдающихся успехов, выигрывая чемпионаты, национальные кубки. Те радикальные болельщики ЦСКА, которые в последнее время вели себя не очень прилично, через время все-таки поймут, что в этот период работы Слуцкого ЦСКА всегда был на волне успеха.

Что касается национальной сборной, то я не скажу, что эта катастрофа, которая там произошла… Получилось так, что он оказался во главе национальной сборной не совсем вовремя. Но для любого тренера, тем более такого умного и думающего парня, как Слуцкий, это тоже приобретение и плюс к тренерскому багажу.

Думаю, что ЦСКА благодарен Слуцкому за это время. Он вписал свою фамилию золотом в историю футбольного клуба. Что ждет завтра: как я понимаю, Гончаренко – преемник, и опять же здесь аплодисменты менеджменту ЦСКА и лично Евгению Ленноровичу Гинеру, которые очень серьезно сработали в этом плане. Гончаренко не человек со стороны, не человек с улицы. Тренер, который знает работу в ЦСКА, его знают футболисты, так что смена тренера не очень будет болезненной. Тем более, у Гончаренко есть время, чтобы пройти сборы с командой. История продолжается, от всей души желаю и ЦСКА, и Леониду Викторовичу, и Гончаренко успехов!

Слуцкий уходит их ЦСКА. Live!