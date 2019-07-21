Валерий Непомнящий: "Не перехваливайте Влашича, он может потеряться в следующем матче"

Известный отечественный специалист, бывший советник ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий в интервью "СЭ" отметил, что не стоит перехваливать полузащитника Николу Влашича. По его мнению, хорвату не хватает пока стабильности.

– Не считаете, что ЦСКА не хватает сильного опорника уровня Вернблума?

– Считаю. Я уже об этом как-то говорил. Нет железного, стабильного опорника. Нужен игрок уровня Вернблума. Швед выгрызал все так, что его оббегали по беговой дорожке. А во-вторых, ЦСКА не хватает дядьки. Раньше были Игнашевич, братья, тот же Понтус. Было кому прикрикнуть. Сейчас симпатичная команда, но все, как правило, еще юноши. Мариу Фернандес на роль лидера в этом плане не тянет. Есть Акинфеев, но он в воротах. Армейцам нужен человек с оскалом Вернблума!

– Влашичу в силу возраста рановато быть таким дядькой?

– Конечно. Может быть, я выскажу крамольную вещь, то если говорить о Влашиче как об игроке звездного статуса, то он, на мой взгляд, пока переоценен.

– Вот как?

– Да. У него большой потенциал. Но хорват может провести одну отличную игру, а потом на две уйти в тень, потеряться. Ему еще необходимо обрести стабильность. Сегодня, не спорю, Никола был очень хорош. Но не удивлюсь, если следующая встреча ему не удастся. Поймите, Влашич еще молод, ему еще стоит набраться опыта. Хотя чисто по футбольным качествам у него мало изъянов. И все же давайте наберемся терпения. Не захваливайте хорвата! (Виталий Айрапетов)

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