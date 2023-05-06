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6 мая, 23:02

Масалитин считает, что «Ростову» не хватило Карпина в матче с «Факелом»

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о поражении «Ростова» от «Факела» (0:2) в 26-м туре РПЛ.

— «Ростов» ровно прошел дистанцию. Команда выплеснула много эмоций в матче со «Спартаком», — цитирует Масалитина «Евро-Футбол.Ру». — «Ростов» постоянно находится в движении, в том плане, что страдает логистика. Команде постоянно куда-то надо ехать: то домой, то на выезд. Где-то накопилась усталость. Ребята молодые. Они не знают, как бороться за призовые места. Здесь тоже нужен определенный опыт. Ответственность давит. Отсюда ошибки. Конечно, сегодня не хватило Карпина.

— Каковы шансы ростовчан на итоговое второе место после этого тура?

— В последнем туре «Ростов» играет с ЦСКА, и там все может решаться. «Армейцы» завтра встречаются с «Оренбургом», а в 28-м туре — со «Спартаком». Самое главное — надо брать свои очки. Когда все зависит от тебя, это лучше, чем от других.

«Ростов» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Факел» набрал 24 очка и поднялся на 13-е место.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005114036_masalitin_rostovu_ne_hvatilo_karpina
Валерий Карпин
Валерий Масалитин
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

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