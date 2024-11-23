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Кечинов: «Меня интересует, каким номером сыграет «Спартак» против «Локомотива»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Локомотива» в матче 16-го тура чемпионата России.

«Мы не так давно видели игру первого круга, где «Локомотив» выбрал правильную тактику и победил по делу, без вопросов. Сейчас интересно, какую тактику изберет Станкович. Будет его команда играть первым или вторым номером. В прошлом матче «Спартак» играл первым номером, «железнодорожники» специально отдали территорию и контроль мяча сопернику и действовали на ответных атаках, где у «Локомотива» быстрые, техничные футболисты. Это принесло результат. Какая сейчас будет тактика у хозяев — непонятно. «Спартак» не привык играть вторым номером. Тогда он поменял полузащитников, поставил вперед Николсона, а Угальде убрал влево. Но сейчас меня больше интересует, каким номером сыграет «Спартак», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Кечинова.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится в субботу, 23 ноября, и начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Валерий Кечинов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
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23.11 12:00
Оренбург – Зенит
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ЦСКА – Ростов
 - : -
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Химки – Краснодар
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Спартак – Локомотив
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