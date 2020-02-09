Валерий Карпин: «Вы хотите, чтобы мы лезли через центр и получали контратаки?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил игру команды в матче Кубка Париматч Премьер против «Локомотива» (3:3, 4:5 — пен).

— Как играл «Локомотив» — не наша проблемы. Пока замены не пошли, мы владели преимуществом, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Было больше свободного пространства на левом фланге. Не запрещено было атаковать справа. Значит видели пространство слева и выбирали этот вариант.

Нужно попробовать Мамаева на разных позициях. Чтобы он понимал, что нужно делать. Одно дело на тренировках, а другое — игровое пространство.

Когда соперник стоит в обороне, что нам делать? Вы хотите, чтобы мы лезли через центр и получали контратаки?

Ионов восстанавливается. С первых дней сора в Марбелье, думаю, будет в общей группе.