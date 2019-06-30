Валерий Карпин: "В первом тайме все понравилось"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение от "Краснодара" (0:3) в матче Кубка Париматч Премьер. Он остался доволен первым таймом встречи.

– Нет, это было не разделение не на первый и второй состав. Дали во втором тайме ребятам поиграть после травм, дали поиграть молодым, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Карпин. – В первом тайме все очень понравилось. Были ошибки, которые можно было увидеть в игре с "Краснодаром". Пробовали высокий прессинг как раз, чтобы понять, с какими проблемами можем столкнуться при таком футболе. Мы получили много информации, первый тайм добавил оптимизма. Все сделали, о чем договаривались. Даже если что-то не получалось, это хорошо. При такой жаре не хотели никому играть давать даже часа. Нужно было дать всем поиграть. На сто процентов физически готовы только два человека. Остальные не в лучших кондициях, что и логично.