Валерий Карпин: "Оценил бы игру Еременко как хорошую"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Локомотива" (1:1, пенальти - 3:4) заявил, что ему понравилась игра новичка команды Романа Еременко.

- Очень хорошая игра. Первый тайм был более целостным во всех отношениях. Не было разрывов между линиями. Второй тайм не так понравился, - сказал Карпин в эфире канала "Матч ТВ". - Не знаю, что первый тайм напоминал, но он мне понравился. Игру Еременко оценил бы как хорошую. Он показал то, что мы от него ждем. Больше двух с половиной месяцев не играл, но очень прилично смотрелся. Сколько он сыграет с "Зенитом"? Может быть, 45 минут. Попов? Может быть, тридцать минут.

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