Валерий Карпин: "Не знаю, как Еременко готовили в "Спартаке"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эксклюзивном интервью "СЭ" подчеркнул: он всегда понимал, что полузащитник Роман Еременко – классный футболист.

Летом 32-летний финн продлил контракт с ростовским клубом на 4 года. Прошлый сезон Еременко начал в "Спартаке", а в зимнее трансферное окно стал игроком "Ростова".

– Еременко не перестает вас удивлять своей работоспособностью, уровнем футбола?

– "Не перестает удивлять" – немного неправильное выражение. Всегда понимал, что это классный футболист.

– Признайтесь честно, когда Роман только попал в неприятную историю и получил двухлетнюю дисквалификацию, верили, что он вернется в футбол?

– А вы как думаете?

– Я сомневался…

– Ну если бы сомневался в нем хоть на один процент, наверное, его в "Ростове" не было бы.

– Так может быть, рисковали? Ситуация же 50 на 50...

– Поймите, если человек умеет хорошо играть в футбол, то не разучится это делать ни через два, ни через три, ни через пять лет. Посмотрите на мастеров-ветеранов, бывших классных мастеров: все футбольные качества по-прежнему при них. Единственное – есть вопросы по физической подготовке.

– Но согласитесь, в "Спартаке" Еременко не смог себя должным образом проявить. Неужели совсем не имелось сомнений, когда его приглашали?

– Не знаю, как его готовили в "Спартаке" и как использовали. Поэтому мне сложно рассуждать об этом. (Виталий Айрапетов)​

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