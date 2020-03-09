Валерий Карпин: «Мамаев забьет еще»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал дебют полузащитника Павла Мамаева за свою команду. Хавбек, отбывший тюремный срок за две драки в центре Москвы, перешел в «Ростов» этой зимой и был заявлен за весеннюю часть сезона. Сегодня он вышел на замену в игре против бывшего клуба ЦСКА и через пять минут забил победный гол (3:2).

— Нормально. У ЦСКА было на два человека меньше. Лишний раз доказал, что по нему сомнений нет, забьет еще, — сказал Карпин. (Евгений Белоусов)