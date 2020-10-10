Валерий Карпин: «Кульков был молчаливым, скромным и работящим футболистом. Всегда помогал молодым»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего партнера по «Спартаку» и сборной России Василия Кулькова.
— Василий был молчаливым, скромным и работящим футболистом. Всегда помогал молодым. Я пришел в «Спартак», когда Кульков уже выступал там и почувствовал это на себе. Одна из его самых запоминающихся игр, конечно, против «Наполи» и персонально — Марадоны. Когда готовились к встречам с итальянцами, Василий уже знал, что будет персонально опекать Диего. Ему пришлось нелегко, но Кульков справился.
Но было у него и много других отличных матчей — например, в том же розыгрыше Кубка чемпионов против «Реала».
Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким Василия. (Вячеслав Короткин)
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