Валерий Карпин: "Говоря с Калачевым, вспоминал свой последний матч с "Барселоной"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отметил важность победы над "Зенитом" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата России. Также он высказался по поводу завершения карьеры полузащитником Тимофеем Калачевым.

– Психологически победа очень важна, очень нужная победа, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Карпин. – Это лишнее подтверждение того, что при правильном подходе можно обыграть любую команду. Мы пока, к сожалению, можем проиграть любой команде. Надо работать. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку.

Позавчера с Калачевым говорили на эту тему: как это уходить из футбола. Вспоминал свой последний матч – против "Барселоны". Говорили про эмоции, про то, что слезы сдержать будет тяжело.