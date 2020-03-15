Валерий Карпин: «Если «Ростов» будет так играть, то все нормально будет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России с «Локомотивом» (1:3) подчеркнул, что у него нет претензий к игре своих футболистов.

— У вас есть понимание, что случилось в те 8 минут, когда вы пропустили три?

— Да, есть. А что тут объяснять, и так все видно. Тридцать минут одна команда создавала моменты, только не реализовывала — не хватало то ли удачи, то ли мастерства — а другая ударила с тридцати метров и забила. Потом контратака и с рикошета еще гол. Психологически это стало как ушат холодной воды для игроков. Играешь, делаешь все возможное, и тут из ничего получаешь голы. Психологическая проблема есть, конечно.

— Кажется ли вам исход матча несправедливым, или футбол всегда справедлив?

— Можно говорить все что угодно. Я скажу что несправедливо, а Юрий Палыч скажет что справедливо.

— Уже сказал...

— Ну еще бы, следовало ожидать. Конечно, они запланировали, что залетит удар с тридцати метров рикошетом от спины вратаря. По игре особых претензий нет — если будем так играть дальше, то все нормально будет.

— Почему не вышел Мамаев?

— По здоровью.

— А Чистяков?

— Швы еще, опухоль, голова еще болит. 15 швов наложили.

— Такие поражения могут или завести, или прибить команду. Что вероятнее?

— Заводить команду больше не надо. Команда и так заведенная. Действительно, это может прибить, когда делаешь все правильно, но результата нет. Главное создавать моменты, завершение придет. Были матчи, когда мы два момента создали — три забили. А сегодня создали восемь и не забили. (Юрий Плохотниченко)