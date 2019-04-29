Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что в Краснодаре армейцам не хватило футболистов, которые способны вскрывать оборону за счет индивидуального мастерства.

– Как оцените шансы ЦСКА на Лигу чемпионов?

– Еще ничего не потеряно. Впереди четыре тура. На бумаге, правда, календарь у "Краснодара" легче. Но в футболе все бывает. Сегодня можно говорить только о "Зените" и "Локомотиве", которые будут выступать в главном еврокубковом турнире.

"Быкам" же еще не гарантирована путевка в Лигу чемпионов. В любом случае, мы видим, что сейчас все бьются. "Анжи", например, в этом туре сделал ничью с "Ростовом". Все стараются набирать очки. Особняком здесь стоит "Спартак", который как-то безвольно проводит последние матчи… Это огорчает. Все-таки такая команда должна всегда создавать интригу в чемпионате. Но какая-то нестабильность, проблемы внутри сказываются на результатах. (Виталий Айрапетов)

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