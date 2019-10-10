Валерий Газзаев: «Очень разочаровало московское «Динамо»

Интервью знаменитого отечественного тренера, сейчас депутата Госдумы РФ Валерия Газзаева — об успехах «Ростова», «Локомотива» и «Зенита», проблемах «Динамо», селекции и новом тренере «Спартака» и составе сборной.

— Что еще бросилось в глаза в начале сезона?

— Естественно, очень разочаровало московское «Динамо». Перед стартом сезона была масштабная селекция, но сегодня, к сожалению, мы видим крайне негативный результат.

— Главный тренер Дмитрий Хохлов уволен заслуженно?

— Когда нет результата, то всегда и во всем виноват тренер. Это естественно для футбола. Команда идет в зоне вылета, и поэтому «Динамо», конечно, стоит отнести к разочарованиям. К сожалению, все это происходит в важный год для клуба — год 90-летия легендарного Льва Ивановича Яшина.

Очевидно, что на сегодняшний день у футбольного клуба «Динамо» есть великолепная инфраструктура и спонсорская поддержка ВТБ, для командысозданы все условия, чтобы показывать высокий результат. Поэтому в данном случае результат зависит непосредственно от игроков и тренерского штаба. (Дмитрий Симонов)

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