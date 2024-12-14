Валерий Газзаев назвал лучших игроков РПЛ в 2024 году

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» назвал лучших игроков РПЛ в 2024 году.

«Назову Кордобу из «Краснодара». Он и концовку прошлого сезона качественно провел, и в этом сезоне не сдает своих позиций. Также отмечу Батракова и Тюкавина. Очень жаль, что получил травму Глушенков, который просто блестяще начал чемпионат. Повреждение выбило его из колеи. В последних турах он уже выглядел не столь ярко», — сказал Газзаев «СЭ».

В этом сезоне 31-летний колумбийский форвард провел за «Краснодар» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами.

Денис Сафронов