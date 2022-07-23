«Алания» арендовала у «Динамо» полузащитника Мазурина с правом выкупа
«Алания» арендовала полузащитника «Динамо» Андрея Мазурина, сообщает пресс-служба бело-голубых.
20-летний россиянин проведет в клубе из Владикавказа сезон-2022/23, при этом у «Алании» есть право выкупа футболиста.
Мазурин — воспитанник «Динамо». Полузащитник ни разу не играл за основную команду бело-голубых, на его счету 17 голов и 15 результативных передач в составе «Динамо-2».
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Мазурина в 300 тысяч евро.
Источник: https://t.me/fcdynamo/7703
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|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
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|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
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Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
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|24.07
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