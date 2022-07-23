«Алания» арендовала у «Динамо» полузащитника Мазурина с правом выкупа

«Алания» арендовала полузащитника «Динамо» Андрея Мазурина, сообщает пресс-служба бело-голубых.

20-летний россиянин проведет в клубе из Владикавказа сезон-2022/23, при этом у «Алании» есть право выкупа футболиста.

Мазурин — воспитанник «Динамо». Полузащитник ни разу не играл за основную команду бело-голубых, на его счету 17 голов и 15 результативных передач в составе «Динамо-2».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Мазурина в 300 тысяч евро.