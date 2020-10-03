Вадим Евсеев: «Уфа» качественно сыграла в обороне, в атаке не хватило качества в реализации"

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничью с «Ротором» (0:0) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ.

— Сегодня вам не удалось забить, но «Уфа» впервые в сезоне не пропустила. Насколько это поможет защитникам играть увереннее в дальнейшем?

— Я считаю, что вся команда качественно сыграла в обороне, — сказал в эфире «Матч Премьер» Евсеев. — Вся группа. В плане атаки — нам не удалось вскрыть защиту соперника, хотя у нас и подходы были, и удары. Это футбол, сегодня мы не смогли выполнить две задачи разом — сыграть на ноль и забить мяч.

— Почему не получилось выигрывать борьбу в воздухе в штрафной соперника?

— Мы же не только подачами играем, мяч должен и внизу ходить. Вроде, у нас хорошее взаимодействие, но соперник выстроил игру так, что у нас было преимущество на флангах, однако нам не хватило качества в реализации моментов.