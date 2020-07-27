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Вадим Евсеев: «Соперники стали воспринимать «Уфу» совершенно иначе, настрой на нас будет соответствующим»

19:42
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о подготовке команды к старту нового сезона.

Сегодня начинаем новую жизнь, — написал Евсеев в Instagram. - Собрались на «Нефтянике» и ровно за 2 недели до старта сезона начинаем готовиться к нему.

Дали ребятам несколько дней на отдых, чтобы все мысли у них были теперь только о новом сезоне. Не сомневаюсь, что он будет для «Уфы» сложным. Команду соперники стали воспринимать совершенно иначе, и настрой на нас теперь будет соответствующим. Так что надо добавлять и в индивидуальных действиях, и в командных тоже.

Календарь интенсивный, до середины декабря будем играть без пауз. Но тем интереснее болельщикам.

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